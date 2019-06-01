Відомий футболіст Хосе Антоніо Реєс загинув у ДТП

Колишній футболіст лондонського «Арсеналу» та мадридських «Реала» і «Атлетико» Хосе Антоніо Реєс загинув у ДТП.

Про це повідомляється у Twitter іспанської «Севільї», вихованцем якої є Реєс. Футболіст загинув у віці 35 років.

«Ми не можемо повідомити більш сумну новину. Хосе Антоніо Реєс загинув у ДТП. Спочивай з миром», — йдеться у повідомленні.

За свою кар’єру Реєс встиг пограти за «Севілью», лондонський «Арсенал» мадридські «Реал» та «Атлетико», «Бенфіку», «Еспаньйол», «Кордову», китайський «Синьцзян», а в 2019 році перейшов до «Естремадури» з другого іспанського дивізіону.

Як футболіст Реєс виграв чемпіонат Англії, Кубок Англії, чемпіонат Іспанії, 5 разів Лігу Європи, Кубок Португальської Ліги, Кубок Інтертото і Суперкубок УЄФА.

Джерело: Громадське телебачення

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