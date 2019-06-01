Мураєв ставши іподияконом у церкві Московського патріархату

Народний депутат Євген Мураєв ставши іподияконом митрополита Бориспільського Антонія (Паканича) церкви Московського патріархату в Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив прес-секретар спікера Верховної Ради Андрея Парубія Андрій Ковальов, і опублікував відповідні фото. “Олігарх Вадим Новинський підтягнув свого друга Євгена Мураєва в іподиякони митрополита Бориспільського Антонія (Паканича) Московського патріархату в Україні. Фото з богослужіння у Єрусалимі у Велику Суботу”, – написавши Ковальов.

Іподияконом називають церковнослужителя, який служити при архієреї під час виконання ним релігійних обрядів.