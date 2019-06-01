Аласанія: в адміністрації нинішнього президента мені були сказані дивні речі

Очільник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія заявив в інтерв’ю «Громадському телебаченню», що «дивні речі» були сказані в Адміністрації президента Володимира Зеленського.

«Суспільне» та його філії будуть жити. Єдине, що можу сказати, що є політична невизначеність. В адміністрації нинішнього президента мені були сказані дивні речі, які я не дуже розумію. До прикладу, стара система всім не подобалась, треба лікувати її. Але ліки можуть стати загрозою для життя і мати такий побічний ефект, що не зрозуміло, що з цього вийде. Тобто я такий насторожений», – сказав Аласанія.

Також він нагадав, що уряд виділив 59% від суми, необхідної для фінансування НСТУ.

«Малі переглянути у першому півріччі, але нічого не переглянули. Проте ми звикли до цього. Кожного разу вони кажуть – переглянемо, але потім не переглядають. Тому ми на півроку живемо весь рік», – заявив Аласанія і запевнив, що «Суспільне» продовжить роботу.

Адміністрація президента наразі не висловлювала свою позицію з приводу слів очільника НСТУ, зазначає Радіо Свобода.

У 2018 році «Суспільне» також заявляло про дефіцит коштів. 24 вересня НСТУ розказала, що дефіцит коштів, критично необхідних для фінансування «Суспільного» у 2018 році, становив 220 мільйонів гривень. Тому компанія вдалася до антикризових заходів.