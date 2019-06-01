«За два роки»: в Україні розповіли, як зробити «відбитих б*ндеровцев» жителів Донбасу

Народний герой України, військовий інструктор Маруся Звіробій заявила, що перетворити жителів Донбасу в «відбитих бандерівців» можна за кілька років.

Для цього потрібно скористатися технологіями, які вже були випробувані на Україні, заявила вона в інтерв’ю Яніні Соколової, свідчить публікація журналістки в Twitter.

«З тими технологіями, які зараз вже випробувані на нас, з Донбасу відбитих бандерівців можна зробити за два-три роки», – підкреслила Звіробій.

«У них там будуть висіти вдома портрети Степана Андрійовича (Бандери. – Ред.) – резюмувала військовий інструктор.