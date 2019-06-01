Вибухи на заводі в Дзержинську: з’явилися дані про потерпілих і нові відео з місця події

В результаті вибухів на заводі НДІ «Кристал» в Дзержинську постраждали 19 осіб. Про це новинному агентству РИА «Новости» повідомили в уряді Нижегородської області.

Також там уточнили, що площу загоряння в будівлі цеху, де зберігалися боєприпаси, становить 100 квадратних метрів.

Очевидці повідомили про декілька вибухів, які були чути всьому місту. Після них пропало електропостачання у сусідньому населеному пункті Пыра.

Тelegram-канал Раніше за всіх. Ну майже повідомляє, що один з постраждалих в результаті трьох вибухів на заводі «Кристал» у Дзержинську знаходиться у важкому стані. Також з’явилася інформація, що ще дві людини пропали без вісті.