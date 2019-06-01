«Путінська в*тница улюблена»: пропагандистке Кремля влаштували «гарячий» прийом в Європі

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева знову опинилася в епіцентрі насмішок після того, як в мережі показали відео гарячого прийому, який їй влаштували під час однієї з поїздок до Парижа в квітні 2019 року.

— Krychek (@Krychek5) 1 червня 2019 р.

«О, кохана*тница Путіна! Шавка!» – закричав, побачивши її, очевидець і почав знімати на камеру. Саме ці кадри потім і потрапили в мережу.



На них чоловік всіляко ображає Скабееву, але вона продовжує говорити по телефону.

Користувачі також висміяли інцидент. «Попалася! Без оточення Росгвардии!», «Це можна дивитися нескінченно», «Сенсація! У Парижі виявлений говорить зливний бачок!» – пишуть вони в коментарях.