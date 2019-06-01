Американські катери Island проходять завершальний етап випробувань перед відправкою в Україну

У місті Балтимор, США, один з катерів Island ВМС України здійснив контрольний вихід з бухти Арундле. Про це повідомляє прес-служба ВМС.

Під час походу українські військові разом з представниками ВМС США провели перевірку оновленого обладнання корабля, і переконалися в його ефективності.

Зараз проходять планові випробування встановленого обладнання разом з представниками ВМС України.

8 червня в Балтімор прибудуть українські екіпажі і тоді почнеться завершальний етап навчання. Після чого катери перемістять в Україну.