Американські катери Island проходять завершальний етап випробувань перед відправкою в Україну

У місті Балтимор, США, один з катерів Island ВМС України здійснив контрольний вихід з бухти Арундле. Про це повідомляє прес-служба ВМС.
Під час походу українські військові разом з представниками ВМС США провели перевірку оновленого обладнання корабля, і переконалися в його ефективності.
Зараз проходять планові випробування встановленого обладнання разом з представниками ВМС України.
8 червня в Балтімор прибудуть українські екіпажі і тоді почнеться завершальний етап навчання. Після чого катери перемістять в Україну.
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