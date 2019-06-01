Двоє чиновників “Укрзалізниці” попався на вимаганні 270 тисяч

У Києві співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України затримали на хабарі начальника відділу та заступника керівника однієї з філій ПАТ “Укрзалізниця”.

Про це повідомляє прес-центр СБУ. Оперативники спецслужби і при сприянні департаменту безпеки “Укрзалізниці” встановили, що посадовці вимагали 270 тисяч гривень від представника комерційної структури.

“За зазначену суму неправомірної вигоди зловмисники обіцяли укласти з підприємцем договір відповідального зберігання майна”, – сказано в повідомленні.

Правоохоронці затримали обох чиновників на робочому місці після отримання усієї суми хабара. Зараз затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди), вирішується питання про обрання запобіжного заходу.