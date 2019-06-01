Вибух в російському Дзержинську пошкодив майже 200 житлових будинків

У Дзержинську Нижегородської області РФ при вибуху заводу з боєприпасами пошкодження зафіксовані в 180 житлових будинках, а також у будівлях соціальних об’єктів. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу адміністрації міста.

“За останніми даними, пошкоджено близько 180 багатоквартирних будинків, кілька десятків установ соціальної сфери, є пошкодження скла”, – розповів співрозмовник агентства. Нагадаємо, число постраждалих від вибухів на заводі боєприпасів Держнді “Кристал” в Дзержинську під Нижнім Новгородом зросла до 42 осіб, четверо з них знаходяться у важкому стані.

Слідство порушило кримінальну справу про порушення правил безпеки після вибухів у цеху з виробництва тротилу. За даними рятувальників, сталося три вибухи, а не два.

Крім того, після вибухів влади Нижегородської області оголосили режим НС в місті Дзержинськ та трьох прилеглих до нього селищах (Пыра, Желнино і Лісовий Кордон).