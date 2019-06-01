Кількість постраждалих від вибуху на заводі в РФ зросла до 42 осіб

Внаслідок вибуху на тротиловому заводі у Нижньогородській області постраждало щонайменше 42 особи, четверо у критичному стані

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міністерство надзвичайних ситуацій РФ.

Кількість постраждалих під час вибухів на заводі “Кристал” в Дзержинську Нижньогородської області РФ зросла до 42 осіб.

“Постраждало 42 осіб, четверо з них перебувають у тяжкому стані”, – розповів представник МНС.

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1 червня два вибухи сталися в західній частині Дзержинська Нижньогородської області на заводі “Кристал”. Зазначається, що вибухи відбулися в цеху з виробництва тротилу.

У суботу, 1 червня 2019 року, стало відомо про вибухи на підприємстві з виробництва тротилу НДІ “Кристал” у місті Дзержинськ Нижегородської області.

Джерело: Еспресо TV

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