Джордж Мартін придумав фінал “Гри престолів”, – виконавець ролі Брана

Хто сяде на Залізний трон у фіналі серіалу “Гра престолів”, вирішив автор серії романів “Пісня льоду та полум’я”, покладених в основу телешоу НВО, Джордж Мартін

Про це розповів актор Ісаак Гемпстед Райт, який виконав у серіалі роль Брана Старка, передає IndieWire.

Фінал серіалу “Гра престолів” викликав різні реакції фанатів. Була навіть створена петиція до НВО із вимогою перезняти останній сезон. Багато критики було спрямовано на сценаристів та шоуранерів, які, мовляв, були не компетентними та зняли такий фінал, який би ніколи не написав автор Джордж Мартін.

Однак, як розповів актор Ісаак Гемпстед Райт, чий персонаж у фіналі зайняв омріяний всіма героями Залізний трон, ідея такого завершення проекту належить саме Джорджу Мартіну.

“[Шоуранери] Девід і Ден сказали мені, що Джордж Мартін запланував дві речі для Брана, – зазначив актор, – і це одкровення Ходора та те, що він стане королем. Це щось особливе – бути безпосередньо залученим до того, що є частиною бачення Джорджа. І це був дійсно гарний спосіб закінчити проект”.

Джордж Мартін ще не опублікував дві останні книги серії, за якою створений серіал. Це змусило багатьох думати, що шоуранери вирішили закінчити серіал не так, як закінчив би його письменник.

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Нагадаємо, що фінальна серія “Гри Престолів” стала рекордною за кількістю переглядів.

Однак чимало фанатів вимагають перезняти останній сезон. Вони навіть створили відповідну петицію, що стала надзвичайно популярною

Зірка “Гри престолів” прокоментував вимогу фанатів перезняти останній сезон

Разом з тим, опитування показало, що більшість глядачів – 63% – задоволені фіналом “Гри престолів”

Зірки “Гри престолів” розповіли, яким хотіли бачити фінал серіалу

Американське видання порахувало, скільки персонажів померло за всю “Гру престолів”

Після фіналу “Гри престолів” користувачі масово відписуються від НВО

Джерело: Еспресо TV

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