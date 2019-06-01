Повінь – зміна системи

Menu
Close

Зеленський розширив структуру АП

01.06.2019

Президент України Володимир Зеленський ввів в структуру Адміністрації президента посади свого першого помічника, помічників, представника президента у Верховній Раді, радників, прес-секретаря та представників президента.

Відповідні зміни внесені указом №347/2019 від 31 травня.

Раніше з цих посад в структуру АП входили тільки радник і прес-секретар президента.

Зміни внесені в затверджене від 2 квітня 2010 Положення про Адміністрацію президента України та указом від 14 липня 2014 року “Питання адміністрації президента України”.

Читайте також:   Назвали кількість людей, які зареєструвалися на здачу ЗНО-2019
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *