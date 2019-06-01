Продали на 10 більше квитків, ніж місць у літаку. Пасажири знову зловили МАУ на масовому овербукінгу

У київському міжнародному аеропорту Бориспіль знову склалася неприємна для пасажирів ситуація, коли авіакомпанія МАУ продала на літак більше місць, ніж було в літаку. Про це повідомив один з пасажирів Азар Сафаров, який так і не зміг вилетіти з Києва в Харків.

«Чудова» авіакомпанія Fly UIA (МАУ) продала на 7 квитків більше, ніж є місць в літаку. І це тільки за станом на годину до вильоту. Може і більше продала. «Чудова» авіакомпанія не попередила про це», — пише Сафаров.

При цьому співробітники МАУ вибірково визначили 7 пасажирів з 10, які змогли полетіти заброньованим рейсом. За словами Сафарова, в аеропорту залишилася група музикантів, яка не зможе дати концерт в Харкові.

Втім, у коментарях Сафарову пояснили, що з початку літнього сезону багатьом жителям України, більшість яких летіли через МАУ, довелося дізнатися, що таке «овербукінг», коли пасажири просто не зуміли потрапити на літак, квитки на який було за кілька місяців до рейсу.

І сверхпродажа квитків, коли при 100 посадочних місцях в літаку, авіакомпанія продає 110 — зовсім не звичайна помилка або помилка. Це стратегія.

Так, Ксюша Тарасенко пише про компенсацію в 250 Євро і виліт наступним рейсом, які зазвичай пропонують пасажирам. «На вечірній рейс в неділю з Відня до Києва таке буває досить часто, і на власному досвіді скажу, що чекати, поки погодяться всі 12 осіб, які потрапили на посадку, іноді доводиться 1-2 години, так що нормальна практика».

Відповіли на претензії Сафарову і представники «МАУ».

«Прийміть мої вибачення за заподіяні Вам незручності. Іноді, авіакомпанія дійсно змушена продавати трохи більше квитків, ніж місць на борту. У МАУ така практика рідко призводить до труднощів, процес так званої «перепродажу» дуже уважно перевіряється і строго контролюється. Як показує статистика, власний досвід авіакомпанії МАУ і досвід інших перевізників, деяка кількість пасажирів, що мають підтверджене бронювання на рейс, не можуть скористатися послугами авіаперевізника. Існує таке поняття, як no-show, коли пасажир з підтвердженим місцем і викупленим квитком не є на рейс. Кількість таких неявок залежить від напрямку, дати вильоту і може сягати 5-10% від кількості крісел на борту. Спеціальна програма аналізує кількість неявок і дає в продаж додаткові місця. У випадку, якщо пасажир потрапляє в ситуації, коли місць на борту не залишається, йому обов’язково пропонується підвищення класу обслуговування або, у разі відсутності такої можливості, альтернативний маршрут перельоту до кінцевого пункту призначення, вказаного у квитку. Також пасажир може повернути повну вартість свого квитка, незалежно від правил тарифу, якщо переліт для нього більше не актуальне. Якщо ж пасажир погоджується подорожувати до кінцевого пункту свого проходження альтернативними рейсами, він має право звернутися до перевізника за компенсацією. Будь ласка, зверніться у відділ по роботі з клієнтами МАУ для розгляду цього питання. Лист в довільній формі з номером Вашого квитка прохання надіслати на адресу: [email protected]»