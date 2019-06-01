На Чернігівщіні звезені РПЦ “тітушки” зірвали збори парафії щодо переходу в ПЦУ

У знаменитому селі Крути Ніжинського району Чернігівської області звезені представниками РПЦ в Україні (колишньої УПЦ МП) “тітушки” зірвали збори парафіяльної громади, на яких мало бути вирішене питання про передачу місцевого Свято-Михайлівського храму Православній церкві України.

Про це повідомляє у Фейсбуці журналіст і релігійний експерт Ростислав Мартинюк. “Понад 50 привозних бандюганів, якими керували близько 20 священиків Московського патріярхату, сьогодні вдруге брутально зірвали парафіяльні збори у знаменитому селі Крути Ніжинського району Чернігівщини.

Мета зборів, на які явилися понад 200 крутян – об’єднання з Православною церквою України та вихід із підпорядкування РПЦ” – пише журналіст. Він посилається на свідчення очевидців, які розповіли, що “завезена з Києва братва вже зранку захопила приміщення, де малі проводитись збори. А ніжинська поліція цьому фактично потурала“. Згодом російськомовні молодки спортивного вигляду заблокували вхід, “а тих крутян, які намагалися потрапити у свою ж будівлю, просто скидали зі сходів на землю”.

“Безкарне знущання з крутян відбувалося під улюлюкання завезених бабусь-клікуш. Їх під’юджували мобілізовані московські попи, яких у Крути цього дня натиснули з усіх усюд: Ніжина, Борзни, Прилук і навіть Бахмача (зокрема, у банді тітушок засікли й благочинного РПЦ в Бахмацькому районі”, – пише Мартинюк.

Він також зазначає, що на Чернігівщіні священики Московського патріархату вже не вперше вдаються до послуг криміналітету, щоб запобігти переходу громад у ПЦУ.