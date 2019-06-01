Forbes повертається в Україну, головним редактором видання стане екс-директор “Громадського” Горчинська – ЗМІ

Журнал Forbes повернеться в Україну до кінця 2019 року, головним редактором Forbes Україна” стане колишня заступник головного редактора Kyiv Post і виконавчий директор “Громадського телебачення” Катерина Горчинська. Про призначення пише theБабель з посиланням на два джерела.

Сама Горчинська не підтвердила і не спростувала інформацію. “Жодних коментарів, нічого з цього приводу сказати не можу”, – заявила вона.

Горчинська працювала також керівником відділу розслідувань “Радіо Свобода” і кореспондентом The Wall Street Journal в Україні. На посаду СЕО “Громадського телебачення” Катерину призначили у січні 2016 року і пропрацювала вона до жовтня 2018-го.

Раніше видання AIN.UA повідомляло, що журнал Forbes повернеться в Україну до кінця 2019 року. Видавцем виступить словацька компанія Barecz & Conrad Media, яка володіє цим журналом в Словаччині, Чехії, Австрії та Угорщини. Журнал випустив свій останній номер в 2017 році, а редакція журналу звільнилася у повному складі. Причиною стало тиск та цензурування журналу з боку нових власників холдингу UMH, який був викуплений у 2013 році у Бориса Ложкіна вже збіглим олігархом Сергієм Курченком.