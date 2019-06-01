Найєм образив Пашинського і не став головою Нацполиции

Народний депутат України Мустафа Найєм підтвердив справжність своєї розмови з парламентарем від «Народного фронту» Сергієм Пашинським і розповів, чому йому так і не вдалося очолити Нацполицию.

Зазначимо, раніше юрист Андрій Портнов виклав аудіозапис телефонної розмови, в якій людина, голос якої схожий на Пашинського, допускає різкі висловлювання на адресу депутатів-єврооптимістів і одіозно відгукується про Юрія Луценка, Петра Порошенка та екс-посла США в Україні Марії Іванович.

В епізоді критики єврооптимістів «Пашинський» згадує про те, як Мустафа Найєм просив його посприяти призначенню нардепа головою Національної поліції України. Втім, дізнавшись про умови, Найєм відмовився.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook колишній член фракції БПП пише, що така розмова дійсно була в середині 2016 року – Найєм повинен був попрацювати в Краматорську, потім очолити главк в Дніпрі, і до літа 2018 року нібито встати біля керма Нацполиции.

Більш того, за його словами, він погодився, однак угода зірвалася після того, як в одній з телефонних розмов Найєм образив Пашинського.

«»Чупакабра, а ти не ох…л будувати з себе вершителя доль?!» — сказав я йому, і на цьому все закінчилося», — стверджує політик.

Втім, наостанок Найєм підкреслив, що сам Він насправді ніколи нічого не вирішував, а в МВС його не особливо жалували.