Марш на підтримку українських полонених і політв’язнів відбувся у Києві

Першого червня у Києві відбувся «Марш за звільнення заручників Кремля» на підтримку українських військовополонених і заручників із участю родин українських бранців, ветеранів бойових дій на сході, волонтерів і громадських активістів.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, до акції долучилися кілька сотень людей, які пройшли від пам’ятника Тарасові Шевченку до будівлі Адміністрації президента України.

По дорозі учасники акції зупинилися біля представництва Міжнародного товариства Червоного хреста, де передали вимогу перевірити умови, в яких утримують українських полонених і в’язнів на території Росії, в анексованому нею Криму й окупованій частині Донбасу.

«Ми маємо постійно нагадувати світові через наших дипломатів, урядовців, журналістів, громадських активістів про громадян України, яких Кремль зробив своїми заручниками, яких незаконно утримують за неправдивими звинуваченнями російського суду», – зазначила у коментарі для Радіо Свобода учасниця акції, виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

До Адміністрації президента України передали, серед іншого, вимоги запровадити посаду уповноваженого президента України з питань звільнення «заручників Кремля». Йдеться про звільнення утримуваних в ОРДЛО військовополонених, заарештованих і ув’язнених на території Росії й анексованого нею Криму громадян України.

Також учасники акції пропонують створити при президентові України Координаційну раду з питань звільнення заручників, до складу якої мають увійти представники різних державних інституцій і правозахисних організацій, і підтримати проект закону про правовий статус і соціальні гарантії заручників і полонених.

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Як зазначили у прес-службі одного з ініціаторів нинішнього маршу – Київської міської спілки ветеранів АТО, – українська влада має надалі працювати з міжнародною спільнотою «задля розширення санкцій проти Росії».

«Російський полон – це не просто незаконні ув’язнення. Це тортури, насилля і нелюдські умови», – наголошують київські ветерани АТО.

За даними українських відомств, на сьогодні на території Росії і окупованого нею Криму перебувають близько сотні політв’язнів, які є громадянами України; на окупованій частині Донбасу утримують 120 військових і цивільних полонених; 24 українські військові моряки перебувають у російському слідчому ізоляторі «Лефортово».

Джерело: Радіо Свобода

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