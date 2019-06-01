«Нам це не потрібно»: Супрун заявила, що з 2020 року дітей не будуть приймати в дитбудинку

Дітей не будуть приймати в дитячі будинки в Україні до 2020 року. Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Він підкреслила, що в країні будуть створені всі умови, щоб діти з соціально незабезпечених сімей могли повноцінно рости зі своїми батьками.

В деяких випадках вони будуть жити в патронатної або в прийомній сім’ї.

Супрун пояснила, що навіть зразкове інтернатна установа не замінить дитині сім’ю.

«Насправді з дітей, які живуть в таких закладах в Україні, тільки 8% мають статус дітей-сиріт. В інших є мама або тато, або обидва з батьків, які опинилися в скрутному становищі і не можуть виховувати дитину», — написала глава Моз.

Вона додала, що будинки дитини будуть працювати до 2020 року в звичайному режимі. Однак після їх планують трансформувати у центри медичної реабілітації та паллиатовой допомоги.

Супрун уточнила, що, незважаючи на зміни, діти не залишаться без житла.

«Ми хочемо, щоб діти, які зараз живуть в них, були влаштовані в хороші сім’ї або могли зростати в умовах, наближених до сімейних», — резюмувала вона.