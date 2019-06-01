Росія готує блокаду української ГТС, – Луценко

В цих умовах треба терміново скасувати рішення Кабміну про вилучення 90(!) % доходів “Нафтогазу”, вважає Генпрокурор

Росія накопичила у європейських сховищах великі обсяги газу для зимового споживання ЄС, тож очевидно, що РФ планує блокаду нашої труби. Про це у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко у зв’язку з нарадою РНБО під головуванням Президента Володимира Зеленського, де розглядалися проблеми в галузі енергетики.

“Якби пан секретар Данилюк не забув мене запросити туди, я б сказав наступне. Росія накопичила у європейських (важливо – неукраїнських) сховищах великі обсяги газу для зимового споживання ЄС. Очевидно, що країна-агресор планує блокаду нашої труби. Власних обсягів газу не вистачить для підтримання тиску в газотранспортній системі. Для імпорту газу треба додатково 3 млрд куб”, – наголосив Луценко.

Також читайте: ПРО УХВАЛЕНІ НА НАРАДІ РІШЕННЯ РНБО РОЗПОВІВ ДАНИЛЮК

Він заявив, що в цих умовах треба терміново скасувати рішення Кабміну про вилучення 90(!) % доходів “Нафтогазу”.

Нагадаємо, що в Україні почало діяти обмеження на поставку нафти та нафтопродуктів з Росії.

Джерело: 5 канал

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!