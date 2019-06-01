Сергій Фаєрмарк: «прихватизатор», «смотрящий» і «слуга народу». Частина 1

Після оголошення дострокових парламентських виборів, деякі одіозні представники старої влади намагаються знайти собі місце в новій.

Вони вже чіпляються за поручні політичного поїзда «Слуга народу», підшукуючи і купуючи собі місце у його вагонах. У числі інших влаштуватися там має намір Сергій Фаєрмарк — скандальний корупціонер з «Народного Фронту», в минулому відомий як «гаманець Яценюка», а тепер заделавшийся «гаманцем Авакова».

Криворізькі одесити

Вже багато років відомий як одесит, Фаєрмарк Сергій Олександрович народився 14 березня 1962 року в Кривому Розі. Там він закінчив середню школу №73, а потім вступив до Криворізький гірничорудний інститут (нині входить до складу Криворізького національного університету), де і навчався з 1979 по 1984 рік за спеціальністю «інженер-будівельник». А потім три роки працював майстром по монтаж сталевих труб в СУ-125 трест «Криворіжстальконструкція».

З 1984 по 1996 рік Сергій Олександрович спочатку працював за фахом у будуправліннях м, а потім в агломераційному цеху Криворізького Гзк, дійшовши до посади начальника дільниці капремонту господарських засобів. А потім раптом на базі цього цеху виникло ВАТ «Кривбасрудремонт», чиїм головним маркетологом в 1996-му став Фаєрмарк. А ще через рік він вже став заступником директора по економіці «Рудоуправління імені Кірова», що входить до складу Центрального Гзк. Цей стрімкий кар’єрний стрибок Фаермарка збігся з трьома подіями: він став активним членом єврейської громади, у Кривому Розі розпочалася приватизація гірничорудних підприємств, і Володимир Немировський призначений головою наглядової ради ВАТ «Криворізький центральний рудоремонтний завод».



Володимир Немировський

При всьому цьому, Немирівський довгі роки залишався одним з керівників Криворізької єврейської громади і головою тамтешнього фонду євреїв-бізнесменів (при місцевому відділенні «Хабад»), поповнюючи його одеськими грошима – на які в Кривому Розі будували синагоги, і єврейську школу. Ну і, мабуть, варто відзначити, що все той же «Хабад» пов’язує Немирівського та Фаермарка з Коломойським – а значить, далі можна протягнути ланцюжок і до Володимира Зеленського.

Як вкрасти канатний завод

В Одесі Сергій Фаєрмарк і Володимир Немировський опинилися в 2001 році, в ході «віджимання» тамтешнього канатного заводу. А за рік до цього, 21 грудня 2000 року, Сергій Фаєрмарк, дипломований інженер-будівельник і заступник директора, раптом перекваліфікувався в банкіри – і очолив територіальне безбалансове відділення філії «Укрсиббанку» у Кривому Розі. Ненадовго, всього на кілька місяців. Але за цією короткою рядком у біографії Фаермарка криється ціла сторінка історії великої української «прихватизації».



Олександр Ярославський

За інформацією джерел SKELET-info, Фаєрмарк і Немирівський мали безпосереднє відношення до таких фірмам. Не маючи можливості скупити підприємства рідного Кривого Рогу самим, вони допомагали їх «прихватизувати» іншим. І коротка банківська кар’єра Фаермарка в «Укрсиббанку» була частиною однієї з таких схем: Ярославський відкрив у Кривому Розі спеціальний філія свого банку, посадивши там головним Фаермарка, і той за кілька місяців провернув схеми, в яких брали участь його з Немирівським фірми.

Для цього вони запросили до Одеси Фаермарка і Немирівського, з якими були знайомі за загальними схемами експорту металу в середині 90-х (Одеса була головними морськими воротами на вивезення металу). А у тих раптом не залишилося ніяких інших справ у Кривому Розі: вони відразу ж переїхали до Одеси на ПМЖ, зі своїми сім’ями. Це було схоже на якийсь втеча, немов Фаєрмарк і Немирівський сильно нашкодили в Кривому Розі зі своїми схемами навколо ГЗК. Однозначно причина для цього була вагома, але поки що невідома.

Прибувши до Одеси, вони одразу ж були поставлені на чолі ВАТ «Стальканат»: Сергій Фаєрмарк зайняв крісло гендиректора, а Володимир Немировський голови правління. І тут же, у змові з колишнім директором заводу Леонідом Шемякін, почалося добивання підприємства, з одночасною купівлею його акцій у багатотисячного трудового колективу, а з-за регулярних затримок зарплати люди продавали їх за копійки. У 2002 році з’явилася фірма ТОВ «Стальканат» (директор – Фаєрмарк), яка брала участь у схемі розорення заводу, а от позов на банкрутство ВАТ «Стальканат» подала в суд фірма ТОВ «Теком Трейд», яка належала Немирівському. Справою займався суддя Господарського суду Одеської області Валентин Продаєвич – одна з легенд одеської корупції!

Провернули його вправно: Немирівський від імені «Теком трейд» подав позов, а Фаєрмарк, як керівник «Стальканат», проігнорував судові слухання, після чого Продаеивич виніс рішення на користь «Теком Трейд». Потім ця фірма Немирівського зникла, а заводом заволоділа ТОВ «Стальканат».