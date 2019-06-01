До вогнепальної поранення п’ятирічного хлопчика в Київській області можуть бути причетні поліцейські – ДБР

Державне бюро розслідувань проводить розслідування обставин поранення п’ятирічної дитини в Київській області, в ході якого встановлено, що до інциденту можуть бути причетні двоє поліцейських, інформує прес-служба ДБР в Facebook.

За даними слідства, 31 травня п’ятирічний хлопчик отримав проникаюче поранення голови і був доставлений в реанімацію.

«Встановлено, що до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині можуть бути причетні два працівника Переяслав-Хмельницького відділення поліції Головного управління Нацполиции в Київській області», – сказано в повідомленні.

Слідчі ДБР готуються до затримання поліцейських, їм буде вручено підозру у вчиненні замаху на умисне вбивство малолітньої дитини, після чого оберуть запобіжний захід.

Нацполиция повідомляла, що дитина отримав травму в результаті випадкового пострілу.