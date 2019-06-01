Фаєрмарк Сергій: «прихватизатор», «смотрящий» і «слуга народу». Частина 2

У 2004 році Фаєрмарк став в. о директора харцизького ВАТ «Силур» (другий український виробник канатів), яке об’єднали з ТОВ «Стальканатом» в ПРАТ ” во «Стальканат-Силур».

Став монопольним виробником канатної продукції в Україні, під повним контролем Фаермарка, Немирівського, Батьківщина і Беккера. Всі території та будівлі одеського заводу, оцінені в 10 мільйонів гривень (при реальній вартості не менше 100 мільйонів, за цінами 2001 року) перейшли у власність «Стальканат-Силур», який потім об’єднали з підприємством «Стальметиз» Батьківщина і Беккера. Велика їх частина використовувалася для виробництва, а інші здали в оренду комерційним структурам, а тому числі і власним фірмам: ТОВ «Екологія», ТОВ «Парус», ВКФ «Міст-мет», ПП «Алимар», ПП «Діс», ТОВ «Манар», ВАТ «Одеснафтопродукт», ЗАТ «Эвармет», ЗАТ «Резон».

Відомо, що в 2004 році ВАТ «Силур» в Харцизьку великодушно поступився Фаермарку та Немирівському головний олігарх Донбасу Рінат Ахметов, який визнав це підприємство не надто важливим для себе. Але потім, через кілька років, то сам Ахметов, Юрій Іванющенко поклали око і на Харцизький, і на Одеський канатні заводи. Принаймні, так Фаєрмарк і Немирівський пояснювали раптовий «наїзд» прокуратури на їх підприємство, що стався в лютому 2012 року.

Тоді співробітники прокуратури, з підтримкою силовиків УБОЗ, провели обшуки на самому заводі (в офісі управління), а також на квартирах його керівників. Фаермарку, Немирівському та Шемякіну «шили» статті 191-5 (привласнення майна в особливо великих розмірах) та 218 (фіктивне банкрутство) КК України. Крім того, прокуратура отримала дані з НГУ, дозволили їй почати розслідування за підозрою в приховуванні прибутку і приховуванні від виплати податків. Справа пахло смаженим: Шемякіна заарештували відразу, проте Фаєрмарк і Немирівський отримали попередження від знайомих силовиків, так що в день обшуків вони вже знаходилися в Тель-Авіві. Немирівський зняв номер у готелі «Sheraton», Фаєрмарк оселився на сусідній вулиці. Більше того, вони вивезли з собою й свої родини! Підкреслимо: це був вже другий раз, коли Фаєрмарк і Немирівський тікали разом зі своїми родинами (перший раз – з Кривого Рогу), і на цей раз причина була вже цілком очевидною. До речі, це втеча в Тель-Авів розкрило факт наявності у них іншого громадянства (ізраїльського).

Завдяки тому, що обидва вони були депутатами Одеської обласної ради від опозиційного «Фронту змін», а Немирівський навіть був його головою обласної організації, то вони відразу ж звернулися за підтримкою до лідера блоку Арсенію Яценюку. І негайно її отримали, оскільки у Немирівського вже тоді була репутація «гаманця Яценюка». Тут потрібно відзначити, що, за даними SKELET-info, Фаєрмарк, як бізнес-партнер і соратник Немирівського, теж був таким же гаманцем – просто він зазвичай тримався в тіні свого компаньйона.



Немировський, Яценюк і Фаєрмарк на прес-конференції у справі «Стальканат»

До захисту Фаермарка і Немирівського підключився все керівництво «Фронту змін», включаючи особисто Арсенія Яценюка, також в справі брав активну участь Геннадій Москаль. Справі відразу ж надали політичного забарвлення. Спочатку Немирівський заявив, що «Стальканат» намагається відібрати в нього Іван Аврамов, відомий як «смотрящий по Одесі» від Юрія Іванющенка. Одночасно з цим, весь «Фронт змін» наполягав, що це політична атака на блок напередодні виборів. Крім того, Немирівський звернувся за захистом до невідомих покровителям межами України, і тут є інформація, що питання вирішувалось через «Хабад» і його зв’язку в США. Загалом, через два місяці всі звинувачення з них зняли, і Фаєрмарк з Немирівським переможно повернулися до Одеси.

«Смотрящий» за портами і бурштинові схеми

За свій захист у справі «Стальканат», Фаєрмарк і Немирівський добре «відвалили» у партійну касу Яценюка, так що він надав їм прохідне місце №39 в списку об’єднаного блоку «Батьківщина». Щасливий квиток Немирівський поступився своєму компаньйону, а сам залишився в Одесі «на господарстві». Сумував він недовго: повторимо, що навесні 2014 року Турчинов призначив його губернатором, і якщо б Немирівський не засвітився так на події 2 травня (до яких він мав безпосереднє відношення), то він міг би керувати регіоном і довше. Фаєрмарк ж у Раді прилаштувався першим заступником Комітету з питань промислової та інвестиційної комісії, а також увійшов до комісії з питань приватизації – що дозволило йому надалі контролювати «проблемні приватизації», і не тільки захищати, але й брати участь у рейдерському захопленні чужого. Але в самій Раді він з’являвся рідко, тільки в особистих справах, а запам’ятався там своїм годинником Franck Muller Long Island 1000SC» вартістю 15 тисяч доларів.

Поки парламентська опозиція боролася з режимом Януковича, Фаєрмарк займався більш важливим для себе справою – брав під свій контроль одеські порти. По-справжньому це справа у нього склалося після другого Майдану, оскільки оточення нового прем’єра Яценюка отримало, в числі іншого, контроль над Міністерством інфраструктури і транспорту. На цей пост тоді призначили Максима Бурбака, близького до Яценюка настільки ж, наскільки Ігор Кононенкоблизок до Петра Порошенка. Бурбак всього за півроку розвів таку жахливу корупцію, що повністю викорінити її не вдалося досі. Крім призначення на ключові посади своїх людей, Бурбак розставляв всюди своїх «смотрящих» — і одним з них став Сергій Фаєрмарк, отримав на відкуп порти Одеси.





Максим Бурбак

Фаєрмарк продовжував контролювати порти і після парламентських виборів восени 2014-го, при новому міністрі інфраструктури Пивоварове. Це пояснювалося тим, що свою корупційну діяльність Фаєрмарк здійснював через Юрія Васькова, в 2013 році призначеного головою ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ). За наявною у SKELET-info інформації, після другого Майдану Фаєрмарк і Бурбак допомогли Васькову залишитися на цій посаді в якості в. о., а березні 2015-го вибили для нього посаду заступника міністра інфраструктури, що відповідає за порти. Натомість Васьков повинен був виконувати «прохання», які до нього доносив Фаєрмарк.

Про те, що Фаєрмарк «вирішує питання» в портах і бере за це хабарі, потім прямо заявив інший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер, повідомивши, що з Фаермарком його особисто звів Максим Бурбак.

Цікаво, що тепер Шульмейстер прилаштувався до команди Зеленського, куди намилився і Фаєрмарк, в той час як Бурбак є ярим противником нового президента України. Але це зрозуміло: «Народний Фронт» розколовся, групування Авакова, в яку входить Фаєрмарк, підтримала Зеленського, в той час як група Яценюка залишається за бортом.

Але повернемося до Одеського порту «Південний». В кінці 2016 року навколо нього розгорівся великий корупційний скандал, ледь погашений спільними зусиллями «Народного Фронту», але не забутий журналістами. Що сталося? Був оголошений тендер на проведення дноугубительных робіт, розмір фонду – мільярд гривень! І ось на них і зазіхнув Сергій Фаєрмарк. Для здійснення схеми він залучив свою «команду» в складі: Юрія Наконечного (в. о. голови АМПУ), Віктора Мигалатюка (заступник голови АМПУ з безпеки), Максима Широкова (начальника порту «Південний») і свого особистого помічника з фінансів Олександра Лазанюка. Ці люди посприяли тому, щоб тендер на проведення робота виграла фірма «Jan De Nul». І ось тут з викриттями виліз на трибуну «правдоруб» Сергій Лещенко, який насправді лише лобіював інтереси програла конкурс компанії «Van Oord», але, тим не менш, виклав скандальну правду.

По-перше, виявилося, що «Jan De Nul» виграв конкурс з порушеннями, оскільки запропонувала велику ціну (989 мільйонів гривень), ніж інший учасник (901 мільйон). А по-друге, переможцем конкурсу виявилася знаменита бельгійська компанія, а її однойменна дочірня фірма, відкрита в Україні спеціально під цей тендер, і має цікавий складу акціонерів в число яких входили кіпрські офшорні фірми «Медит Консорціум» і «Хаворет Інвестментс» (друге порушення закону), а також… Сергій Фаєрмарк! Який, мабуть, отримав свою частку в якості «відкату» за лобіювання інтересів фірми. Йому навіть вдалося призначити директором українського представництва фірми свого колишнього помічника Андрія Розова.

Скандал вийшов гучним, тендер скасували (у підсумку новий тендер виграла з Китаю), в українському офісі «Jan De Nul» провели обшук і вилучили документи. Фаєрмарк через це втратив свій статус «смотрящего» за одеськими портами, оскільки своїх посад позбулися люди, які свого часу розставлені Бурбаком та Васьковим. Але зате сам Фаєрмарк відбувся легким переляком – його знову захищали соратники по партії, причому найбільше старався Антон Геращенко, який в запалі «утнув», що мовляв, Кіпр не є офшорною зоною, а отже, закон не порушувався! Дивно, що таку нісенітницю «зморозив» радник міністра МВС. Зазначимо також, що Геращенко – довірена людина Авакова, а це означає, що вже тоді Фаєрмарк був членом групи.

Але за підтримку групи Авакова потрібно було чимось платити (і що-то відраховувати на синагоги теж), і в пошуках нових джерел доходу Фаєрмарк звернувся до видобутку бурштину. У цьому йому допомагали депутати з групи «Депутатський контроль» Максим Поляков та Віталій Купрій, яких Фаєрмарк використовував також у своїй останній атаці у війні за контроль над портами. Зокрема, вони організували галасливу компанію проти нового міністра інфраструктури Володимира Омеляна, намагаючись перекласти на нього відповідальність за корупцію в порту «Південний». А коли Омелян призначив главою АМПУ латиша Райвиса Вецкаганса (з цього почалася зачистка АМПУ від людей Факрмарка-Бурбака), Поляків звинуватив його у співпраці з російською компанією. Загалом, боротьба була брудна і жорстка.

Однак потім Поляків сам став об’єктом кримінального розслідування у т. зв. справі «бурштинових депутатів», разом зі скандальним Бориславом Розенблатом. Обох позбавили депутатської недоторканності і заарештували влітку 2017 року, і тоді цей скандал ще мав слабку надію українців на те, що боротьба з корупцією в Україні-це не порожній звук. Надія не виправдалася: Розенблат і Поляків у підсумку вийшли під заставу, а їх справа затихла. Але що найцікавіше, вони так і не дали свідчення проти ще одного фігуранта справи «бурштинових депутатів» — Сергія Фаермарка, якого називали автором схем, за якими за «відкати» розподіляли доступ до видобутку бурштину. І не тільки схем: у лютому 2017 року група нардепів з Одеси (Фаєрмарк, Чекіта, Дейдей, Голубов, Фурсін, Пресман, Ківалов та ін) дружно не стали голосувати за законопроект про видобуток бурштину, тим самим проваливши його і зберігши панує в цій сфері корупційний хаос.

У підсумку, Фаєрмарк знову відсидівся в тіні, прикритий Аваковим. А тепер за допомогою Авакова, якому Зеленський та його головний спонсор Коломойський чимало заборгували за допомогу вчасно виборів, Фаєрмарк цілком може знову обиратися до Ради за списком партії «Слуга народу». Або, як мінімум, під її прапорами на одному з мажоритарних округів Одеси — раз вже змінити виборчу систему на повністю партійну депутати не захотіли. Може, якщо всі раптом забудуть, хто такий Сергій Фаєрмарк і чим він знаменитий».