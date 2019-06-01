Кількість постраждалих внаслідок вибухів на заводі в РФ зросла до 79 осіб

Кількість постраждалих внаслідок вибуху на військовому заводі «Кристалл» у російському Дзержинську зросла до 79 людей.

Про це повідомляє Meduza із посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Так, за даними відомства за медичною допомогою звернулись 38 співробітників заводу і 41 місцевий житель. 15 людей госпіталізовано.

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Нагадаємо, на військовому заводі «Кристалл» у російському Дзержинську сталось 3 вибухи.

Російське державне підприємство «Кристалл» займається «створенням вибухових речовин, безпечних технологій їх виробництва, випробуваннями, транспортуванням та утилізацією».

Джерело: Громадське телебачення

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