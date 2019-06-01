Повінь – зміна системи

Menu
Close

Кількість постраждалих внаслідок вибухів на заводі в РФ зросла до 79 осіб

01.06.2019

Кількість постраждалих внаслідок вибуху на військовому заводі «Кристалл» у російському Дзержинську зросла до 79 людей.

Про це повідомляє Meduza із посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Так, за даними відомства за медичною допомогою звернулись 38 співробітників заводу і 41 місцевий житель. 15 людей госпіталізовано.

Також читайте: КІЛЬКІСТЬ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ВИБУХУ НА ЗАВОДІ В РФ ЗРОСЛА ДО 42 ОСІБ

Нагадаємо, на військовому заводі «Кристалл» у російському Дзержинську сталось 3 вибухи.

Російське державне підприємство «Кристалл» займається «створенням вибухових речовин, безпечних технологій їх виробництва, випробуваннями, транспортуванням та утилізацією».

Джерело: Громадське телебачення

 

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!

Читайте також:   В Англии матч прервали из-за удаленного с поля футболиста. Он выключил свет на стадионе
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *