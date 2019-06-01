Михальчишин закликав до нової люстрації

В українській вугільній галузі повний розгром. Бездарне державне управління завжди призводить до людських трагедій.

Про це в ефірі ток-шоу «Народ проти» на телеканалі ZIK розповів політик, екс-нардеп, експерт із питань державної безпеки Юрій Михальчишин.

Пан Михальчишин нагадав, що цього тижня на Львівщині була трагедія – загинули гірники.

«Ні для кого не секрет, що у нас повний розгром у вугільній галузі. Я хотів би всім нагадати, що неефективна політика та бездарне державне управління завжди обертаються конкретними людськими трагедіями. Давайте про це пам ” ятати», – зауважив експерт. Також він зазначив, що зараз всі думали про літечко, сонечно, моречко, проте криза в країні нікуди не подінеться і парламентські вибори її нікуди не заберуть. Крім того, пан Михальчишин додав, що в Україні є цікава міфологема про начебто мільйони люстрованих чиновників. А їх ніхто не бачив. На його думку, хоча закон про люстрацію явно недосконалий, всі бі втішилися, якщо б ефективно було люстровано кілька тисяч найбільш злоякісних чиновників, казнокрадів і просто некваліфікованих людей.

«У різновекторності в державній політиці та управлінні нема нічого поганого. А погано, коли рівнодійність сил дорівнює нулю, тому не матиме значення, чи це ортодоксальний добкінський кукіш, чи традиційна українська дуля, а результат буде явно незадовільний», – констатував Юрій Михальчишин.