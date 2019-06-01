Кличко привів Саакашвілі на новий міст, щоб постояти на склі

Мер Києва Віталій Кличко разом з екс-президентом Грузії Михайлом Саакашвілі протестували скло на міцність на скандальному мосту. Відповідне відео опублікував мер міста.

По дорозі до скляної частини мосту мер столиці питав у киян, чи подобається їм нову будову. Більшість відповідала — так.

«Багато чуток ходить, що щось не надійно зробили, можна провалитися і так далі. Хочу прояснити. Зверху це плівка, яка замінюється, на жаль цю плівку хтось почав, спочатку у нас били і камінням і пляшками, вона зробилася павутиною. Під плівкою варто триплекс, який витримує в три рази більше передбаченої навантаження, яке зроблено за нормами. Зараз ми прораховуємо для того, щоб вандалам, які граються, щоб вона витримувала такі речі. Протягом декількох тижнів ми зможемо замінити цю плівку спеціальної броньованою плівкою, яка не б’ється», — каже Кличко.

Саакашвілі додав, що у них до Тбілісі теж часто вандали ламали нові споруди.