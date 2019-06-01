Волкер: Я радий, що Порошенко скаржився нам, що ми не висловлювали йому підтримки на виборах президента

Екс-президент України Петро Порошенко скаржився на те, що США під час президентський виборів висловлювали йому не достатньо підтримки. Про це заявив спеціальний представник США по Україні Курт Волкер.

За словами Волкера, Америка завжди виступає за демократію і вільний вибір українців. Саме з цього Штати не підтримували жодного з кандидатів у президенти.

«Думаю, в команді Зеленського є певне розчарування, що Європа намагалася висловити підтримку Порошенка. Але США цього не робили. Я дуже радий, що насправді Порошенко навіть скаржився нам, що ми не висловлюємо йому достатньо підтримки. І наш незмінний відповідь, що ми не вибираємо людей. Ми виступаємо за принципи і політику, хто б не очолював Україну», — заявив він.

Волкер також додав, що візит офіційної делегації на чолі з Ріком Перриговорит про високу підтримку з боку Сполучених штатів.

Також Волкер додав що, зміна влади зрушила з місця проблему втоми Європи від України.