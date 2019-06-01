Відповідатимуть за водіїв: МВС приготувало автошколам «сюрприз»

У Міністерстві внутрішніх справ України пропонують ввести персональну відповідальність інструкторів автошкіл за навчання і підготовку водіїв.

Про нововведення в ефірі розповів начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій.

«Ми допрацьовуємо наші відомчі укази і готуємо такий «приємний сюрприз» автошколам – якщо більше визначеного відсотка учнів показують поганий рівень підготовки (очевидно, не здають іспит. – Ред.), інструктора несуть за це персональну відповідальність», – повідомив Криклій.

За його словами, ця практика вже прижилася в деяких прогресивних країнах.

«Зараз в автошколах колективна безвідповідальність. Вони «комісією» приймають іспити з теорії – нібито комісією, зрозуміло, що там ніякої комісії немає. Точно такий же «комісією» приймають практичні іспити. У переважній більшості шкіл це бутафорія. Таку ситуацію потрібно змінювати. Повинна бути персональна відповідальність», – підкреслив чиновник.

Він додав, що в майбутньому у МВС збираються кардинально змінити процес підготовки водіїв. Зокрема, інструктори зможуть навчати новачків самостійно і не «прив’язуватися» до автошкіл.

«Теорії людина зможе самостійно навчитися і здати іспит, а потім піти до конкретного інструктора, у нього отримати практичні навички і вже до нас прийти на практичний іспит», – пояснив Криклій.

«Повинна бути індивідуальна запис на складання іспиту, і індивідуальна відповідальність з боку інструктора, який готує водіїв», – підсумував він.