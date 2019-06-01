У Чернівецькій області поліцейські врятували жінку, яка стрибнула з мосту

Поліцейський перебував у складі слідчо-оперативної групи, яка виїхала на виклик. Побачивши жінку у річці, оперуповноважений, не роздумуючи, стрибнув у воду і допоміг жінці дістатися берега.

Про це пише прес-служба Нацполіції.

Сьогодні, 1-го червня, о 16:56 до поліції надійшло повідомлення про невідому жінку, яка намагається зістрибнути з моста через річку Дністер в селі Атаки Хотинського району. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та наряд групи реагування патрульної поліції Хотинського відділення поліції. Коли поліцейські під’їжджали до мосту, жінка стрибнула в річку.

24-річний старший лейтенант поліції Іван Дудчак роздягнувся, схопив рятувальний жилет і коло та кинувся на порятунок.

Допливши до середини Дністра, поліцейський схопив жінку, яку несло течією. Разом з працівниками УДСНС і УПП оперативник витягнув її на берег і передавши медикам. У стані загального переохолодження 24-річну потерпілу, яка є жителькою Хотинщини, доставлено до районної лікарні для огляду. Наразі життю та здоров’ю жінки нічого не загрожує.