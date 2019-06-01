Били і виривали зуби: на Черкащині підлітки жорстоко познущалися над сім’єю

У Черкаській області підлітки-грабіжники кілька годин катували пенсіонерів, били їх і виривали зуби.

Троє грабіжників прийшли вночі, коли пенсіонери спали. Перелякана жінка не встигла зрозуміти, що відбувається, як злочинці прив’язали її з чоловіком до ліжка і почали нишпорити по хаті. Однак грабіжникам були потрібні не тільки гроші, вони більше двох годин піддавали господарів тортурам.

«По голові стукнули три рази, а потім прив’язали руки до ліжка. Потім розкрили рота, встромили якусь ганчірку, зав’язали тісно-тісно. Зуби вирвали у роті», – розповів постраждалий.

На щастя, в будинок прийшли родичі, піднявся шум і злочинців спіймали. Ними виявилися односельці, молодшому всього 13 років, ще одному – 16. За попередніми даними, підлітками керував доросла людина з кримінальним минулим, неодноразово сидів у тюрмі.

За даним фактом відомості були внесені в Єдиний державний реєстр досудових рішень за статтею 187 ч. 3 Кримінального кодексу України. В ході проведення первинних заходів були встановлені особи, які можуть бути причетні до скоєння злочину.

Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує від 7 до 12 років в’язниці.