Убитих розкидали по різних дат: спливла правда про нищівну поразку Росії в Сирії

Влада Росії приховують реальні втрати своїх військових у Сирії, зокрема, кількість і дати смертей найманців ПВК «Вагнер» у бою під містом Дейр-ез-Зор.

Відзначається, що в поразці 7 лютого 2018-го учасники бою звинувачували Міністерство оборони, яке нібито обіцяла їм прикриття з повітря, але в підсумку не дотримав обіцянки.

У підсумку під час зіткнення з силами опозиційної сирійської угрупування «Сирійська демократичні сили» і допомагали їм американськими військами загинули приблизно сто чоловік, проте точну кількість встановити неможливо.

«На носі були вибори президента, десятки поховання солдатів по всій Росії грали не на руку владі, тому люди отримали звістки про загибель своїх рідних тільки після голосування, в кінці березня або на початку квітня», – сказано в матеріалі.

Це підтвердила і сестра одного із загиблих російських найманців, письменниця Надія Кудричева. Тіло її брата Василя було доставлено в Росію тільки в 20-х числах квітня, а офіційною датою смерті був вказаний сам день виборів, 18 березня 2018 року.

«Російських хлопців, що загинули 7 лютого, розкидали по різних точках і різним датам», – сказала письменниця.

Могила Василя Кудричева

«Моєму рідному татові, якому труну видавали в Ростові-на-Дону, там стояло два хлопці з автоматами, феесбешники, сказали, що це він. Природно, пізнати нічого неможливо, тому що справжній бій був 7 лютого. Коротше, мій брат – один з тих, кого не знайшли взагалі. І на даний момент я впевнена, що цинкову труну прислали з іншим тілом», – додала вона.

Крім того, вона розповіла, що Кудричев отримав орден від уряду, датований 18 березня 2018 року.

«Стоїть ця дата, хоча всі знають, що офіційний бій був 7 лютого. Тобто величезний бій в Сирії, коли загинуло російських хлопців неміряна кількість, це було 7 лютого. А дати дали всім різні. Різні міста, різні точки. Це така маячня», – зазначила росіянка.

«На похороні були присутні два дядьки в чорних окулярах. Я думала, що це друзі брата. Коли я ненавмисно там що-то у кого-то запитала, мені у відповідь вони повертаються і кажуть: «Не фотографувати!» Я кажу: «Чого?!» Ви уявляєте, зібралися всі такі на похорон і давай селфи влаштовувати. Тут до мене дійшло, хто це. Вони не в формі були», – зазначила сестра Василя Кудричева.