У Харківській області автомобіль злетів з мосту у водойму, водій потонув

У селищі Синьок Куп’янського району Харківської області в результаті падіння автомобіля у водойму загинув чоловік. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Інформація про подію надійшла правоохоронцям 31 травня о 13:57. Попередньо встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

«36-річний мешканець міста Куп’янськ, переїжджаючи через міст на автомобілі, не впорався з керуванням і з’їхав у водойму. Чоловік не зміг самостійно вибратися з салону автомобіля і потонув. Тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлено в морг», — розповіли в поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».