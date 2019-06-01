За 5 років війни на Донбасі російські окупанти вбили понад 240 дітей

Російські окупанти за 5 років війни на Донбасі вбили більше 240 українських дітей, ще 56 – зникли безвісти.

Про це повідомила прес-служба ВМС ЗСУ України на своїй сторінці в Facebook.

«За 5 років війни на Донбасі російські окупанти вбили більше 240 українських дітей. Ще 56 – пропали без вісті», — йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що підрозділи агресора зруйнували понад 700 шкіл пострілами з заборонених артилерії і танків.

У той же час, близько 15 000 неповнолітніх постійно перебувають у небезпеки і страху обстрілу з боку російського агресора.

«Психологічні травми, отримані ними зараз, назавжди залишаться в їх житті. Весь цей час Збройні сили України захищали і захищають цих дітей. Забезпечують надійну і міцну захист, іноді, ціною свого життя і здоров’я. І поки українські військові будуть стояти на передовій, українські діти будуть мати справжню гарантію власної безпеки», — резюмували в прес-службі.