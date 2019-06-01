Заявники на візу США тепер повинні вказувати посилання на соцмережі

При подачі документів на візу США тепер потрібно вказувати посилання на свої соціальні мережі.

Державний департамент повідомив, що оновив форми на імміграційні і неімміграційні візи. Там тепер запитують додаткову інформацію, в тому числі “ідентифікатори в соціальних мережах”, у більшості подають на американську візу. Повідомляється, що збір додаткової інформації від більшого числа заявників “посилить наш процес перевірки цих заявників та підтвердження їх особистості”.

Тепер потрібно вказувати також електронні адреси, які заявник використовував протягом останніх п’яти років, телефонні номери, статуси про поїздки та депортації, а також інформацію про причетність родичів до терористичних організацій.