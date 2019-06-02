Страшне ДТП у Черкасах: 21-річний хлопець загинув, двоє – в реанімації

У Черкасах сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинув 21-річний хлопець, ще двоє опинилися в реанімаційному відділенні.

Аварія сталася близько 1 години ночі поруч АЗС «Перон» по вулиці Симиренковской.

Як повідомила прес-секретар патрульної поліції Черкаської області Зоя Вовк, водій автомобіля «AlfaRomeo» іноземної реєстрації не впорався з керуванням транспортного засобу. В результаті авто злетіло з дороги, перекинувся і влетіло в електроопору.

Всього в салоні знаходилися три людини. Вижили 21-річна дівчина і 22-річний хлопець. Зараз вони знаходяться в реанімації. А ось 21-річний черкащанин загинув на місці.

«І все з-за того, що комусь прийшло в голову сісти за кермо п’яним: треба було швидше дістатися, або просто захотілося гострих» відчуттів», — написала Зоя Вовк.

Зараз всі деталі цієї страшної аварії з’ясовують слідчі.