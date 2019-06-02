Вибухи на заводі в РФ: кількість постраждалих досягла 85 осіб

В результаті інциденту на заводі в Дзержинську постраждали 39 працівників підприємства і 46 жителів міста.

За медичною допомогою після вибухів у місті Дзержинськ Нижегородської області звернулися 85 осіб. Про це в суботу, 1 червня, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я Росії.

Зазначається, що серед постраждалих них 39 працівників заводу і 46 жителів міста.

Госпіталізовано 16 осіб, з них одна пацієнтка у важкому стані і 15 − середнього ступеня тяжкості. Амбулаторна допомога надана 69 пацієнтам, уточнили в російському Моз.

Раніше повідомлялося, що на оборонному заводі в Дзержинську в цеху з виробництва тротилу сталися кілька вибухів і виникла пожежа.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею «порушення вимог промислової безпеки виробничих об’єктів».

У Дзержинську, а також в ряді сусідніх населених пунктів ввели режим НС. Влада міста повідомили, що загрози нових вибухів і хімічної загрози зараження немає.