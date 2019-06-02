Війна на Донбасі: війська Путіна обстріляли мирне населення під Первомайському

Сьогодні з повідомлення української сторони у Спільному центрі з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі стало відомо, що 29 травня російсько-терористичні війська обстріляли населений пункт Сентянівка, який розташовується на тимчасово окупованій території в Луганській області, намагаючись дискредитувати військових Операції об’єднаних сил.

Українська сторона СЦКК, посилаючись на дані спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, пише: «29 травня у населеному пункті Сентянівка, що тимчасово непідконтрольною уряду України території на захід від Луганська, члени патруля місії бачили ушкодження шести будинків, з яких три були розташовані на північній стороні вулиці Шевченка, а ще три – на південній стороні цієї ж вулиці».

Згідно з оцінкою місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі, пошкодження, викликані потраплянням осколків. Чоловік і жінка, які представилися жителями вулиці, підтвердили все це представникам місії, зазначивши, що звуки обстрілу вони чули рано вранці 29 травня. Для того, щоб приховати сліди обстрілу мирного населення під Первомайському, окупаційні війська Росії вели вогонь із стрілецької зброї в напрямку безпілотника місії ОБСЄ.