Луценко заявив про рейдерську атаку на місто в Київській області

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в Київській області відбулася рейдерська атака на 18-тисячне місто.

Про це в суботу, 1 червня генпрокурор написав на своїй сторінці в Facebook.

«Спільно з Нацполицией вчора відбили чергову рейдерську атаку. На цей раз об’єктом шахраїв, чорних нотаріусів та титушок був 18-тисячне місто Київської області», — повідомив Луценко.

Він не уточнив, про який саме місті йде мова, однак нападники, за словами Луценка, затримали.

«Бандити затримані, накладені арешти на майно. Але це ще раз свідчить про необхідність змін у законодавстві про реєстраційні функції, яких ми з міністром юстиції добиваємося вже другий рік. Це — джерело корупції номер 4 у моїй класифікації», — зазначив генеральний прокурор.