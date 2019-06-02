Залити бетоном: у мережі обговорюють нове НП зі скляним мостом у Києві

Незважаючи на огорожі, що забороняють ступати на скляні секції нового пішохідного мосту в Києві, городяни та гості столиці продовжують фотографуватися в заборонених зонах, що призвело до повного руйнування скляного покриття.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua публікуючи відповідні фото.

«Незважаючи на огорожу, громадяни вчора масово фоткались на треснутый стеклах, що призвело до повного руйнування захисних покриттів на 2 секціях», — йдеться в повідомленні.

У мережі піднялася хвиля з обурення.

«Поставити замість скла бетонні вставки і забути як страшний сон. Експеримент на цивілізованість наша «бананова» країна не пройшла))», «Мера поставити і нехай стрибне пару раз. Провалиться — значить поміняти мера і скла», «А чому у Китаї натовпами ходять по скляним мостах і ніяке покриття не тріщить і не руйнується?», «там просто є смертна кара))», «за злодійство», — у такому дусі коментують користувачі.