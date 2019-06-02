Нафтова ОЗУ Ходорковського: хто допоміг одіозного олігарха «заробити» 50 млрд доларів

Багато хто чув про багате кримінальне минуле Михайла Ходорковського, але мало хто знає про не менш значимі постаті в його нелегальних схемах. Несправедливо було б обійти їх стороною, особливо враховуючи те, який внесок вони зробили у збагачення відомого олігарха.

Сумну долю арештанта розділив Платон Лебедєв – бізнес-партнер Ходорковського і колишній співвласник Юкосу, що відсидів за несплату податків і шахрайство більше 10 років. Даний персонаж брав участь практично у всіх великих фінансових махінаціях, пов’язаних з Ходорковським, в тому числі і обман на ринку цінних паперів, де вони продавали за завищеною ціною акції своєї компанії.

Фігурантом тих же махінацій став фінансовий директор ЮКОСа Брюс Мизомор, що примудрився разом з Ходорковським і Лебедєвим потрапити під дію кримінального кодексу Нідерландів. Незадовго до цього Мизомору довелося покинути Росію після викриття ухилення від сплати податків.

Такими ж постійними угруповання Ходорковського стали Михайло Брудно і Володимир Дубів – колишні співвласники компанії, що знаходяться в даний момент в розшуку. І разом з Лебедєвим і Ходорковським продовжують легалізувати викрадені грошові кошти через різного роду нерухомість, розкидану по всьому світу.

Знаходиться в розшуку і ще один колишній співвласник Юкосу Леонід Невзлін – права рука Михайла Борисовича.

Своєю схемою ухилення від податків Ходорковський зобов’язаний громадянину Німеччини Ригеру Франка. Це та сама схема, завдяки якій МБХ вдавалося перепродувати нафту втридорога і одночасно з цим кидати міноритарних акціонерів ЮКОСа на гроші, вкриваючи від них переважну частину доходів компанії.

Це лише деякі особистості зі списку угруповання Ходорковського, яких очікує покарання передбачене статтею 174.1 КК РФ