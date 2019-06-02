Іванка Трамп вразила відвертим декольте у картинній галереї (фото)

Старший радник президента США Іванка Трамп може похвалитися цілою колекцією ідеальних образів, але практично ніколи донька Дональда Трампа не одягала щось надміру відверте – тому новий її вихід фанатів дуже потішив.

Іванка напередодні вдень відвідала виставку в Національній галереї мистецтв у Вашингтоні. Це знаменитий музей, де зібрана одна з найкращих колекцій мистецтва в світі.

Для заходу донька президента вибрала білий топ в чорний великий горох з фігурним вирізом і об’ємними рукавами, чорні вузькі джинси і чорні шкіряні лофери. Неофіційний, розслаблений образ прекрасної Іванки доповнювали розпущене волосся і зухвала червона помада.

: bilshe.com

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