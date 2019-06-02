Затримано поліцейські, які поранили дитину в Київській області

Глава Нацполіціі України Сергій Князєв повідомив, що двоє поліцейських, підозрюваних у важкому пораненні 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому, затримані. Про це він написав у Facebook 2 червня.

Князєв підкреслив, що поліцейські під час скоєння злочину перебували поза службою, без табельної зброї, в стані алкогольного сп’яніння.

“Зараз вони знаходяться у відділенні поліції, де з ними проводять першочергові слідчі дії. Надалі всі зібрані докази і свідчення будуть передані за підслідністю в ГБР”, – зазначив глава Нацполіціі.

Він також додав, що поранену дитину транспортували на лікування до Києва.

Нагадаємо, в суботу, 1 червня, 5-річний хлопчик з Переяслав-Хмельницького потрапив в реанімаційне відділення з пораненням голови, яке він отримав у дворі за місцем проживання в результаті випадкового пострілу.

Пізніше стало відомо, що до інциденту причетні два працівника поліції.

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