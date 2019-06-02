Всепроникні «корисні» санкції проти Російської Федерації продовжують «наздоганяти» російських патріотів, які шукають щастя в «гей-Європі» та ненависної Америці.

Як повідомляє ВВС, Держдепартамент США планує додати перелік необхідних вимог до в’їжджають в Штати росіянам нової« фішкою ». Йдеться про те, що відтепер громадяни РФ повинні будуть надавати американським спецслужбам посилання на свої акаунти в соціальних мережах, як в російських, так і у всесвітньовідомих.

«Заявники на американську візу повинні тепер вказувати посилання на свої акаунти в соцмережах», – йдеться в повідомленні. Зі свого боку сподіваємося, що це стане додатковим способом фільтрації Сполученими Штатами численних любителів «русского мира», які наводнили і цю країну.

Нові правила торкнуться приблизно 14,7 млн ​​осіб на рік.

Нагадаємо, що США готують чергові санкції проти путінського проекту «Північний потік-2».

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