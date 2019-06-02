Глава МЗС Франції Ле Дріан побував у Чорнобилі

Мета поїздки Ле Дріана в зону відчуження — проінспектувати завершення будівництва Арки над 4-м енергоблоком ЧАЕС, де в 1986 році сталася аварія, що призвела за собою трагічні наслідки для мільйонів людей

“Міністр Жан-Ів Ле Дріан відвідав Чорнобиль, щоб констатувати завершення будівництва Арки, яка відтепер накриває зруйнований реактор завдяки унікальним рішенням французької інженерії Groupe Bouygues і VINCI», — написала Дюмон.

— Isabelle Dumont (@isabelledumont) 1 червня 2019 р.

Французька промислова група Bouygues і французька будівельна компанія VINCI у складі спільного підприємства НОВАРКА виконували роботи по проектуванню, будівництву і введенню в експлуатацію нового безпечного Конфайнменту над 4-м реактором Чорнобильської АЕС, на якому сталася аварія 26 квітня 1986 року.

Конфайнмент — це багатофункціональний комплекс для перетворення об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему. Він складається з 19 підструктур, включаючи основне — захисна споруда у вигляді арки зі спеціальною подвійною обшивкою, а також особливі фундаменти, західну і східну торцеві стіни, нестандартні мостові крани, багатофункціональну систему вентиляції, технологічний комплекс з ділянками дезактивації, фрагментації і упаковки радіоактивних матеріалів і т. д.