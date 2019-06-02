Ізраїль атакував мети Асада в Сирії: з’явилося жорстке відео

У Сирії ізраїльські військові атакували кілька військових цілей у відповідь на суботній обстріл ізраїльської території на Голанських висотах.

Як зазначено, в результаті знищені об’єкти армії Асада, включаючи: артилерійські батареї, батареї протиповітряної оборони і пости спостереження. Троє загиблих, семеро поранених.

ЦАХАЛ покладає на правлячий режим у Сирії і регулярну армію Сирії відповідальність за будь-які ворожі дії проти Ізраїлю з сирійської території.

Сирійське державне агентство SANA повідомляє, що в неділю, 2 червня, о 4:10 ранку ізраїльські військові випустили кілька ракет по цілі в східній частині мухафази Кунейтра, в результаті обстрілу було вбито троє солдатів і семеро були поранені, заподіяно шкоду військовій техніці.