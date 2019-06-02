H&M презентував в Україні «веселкову» капсульну колекцію на підтримку ЛГБТ (фото)

Шведський бренд H&M випустив капсульну колекцію одягу Love For All, присвячену боротьбі за рівність та інклюзивність й підтримці ЛГБТ-спільноти.

10% від продажів колекції буде перераховано на глобальну кампанію ООН «Вільні та Рівні».

«Веселкова» колекція вже продається у магазині H&M в торговельному центрі Lavina Mall.

«Здається, це вперше бренд світового рівня представив ЛГБТ-капсулу і в Україні! Все, назад дороги немає», – прокоментувала правозахисниця і ЛГБТ-активістка Софія Лапіна.

H&M зайшов на український ринок минулого року. Зараз відкрито два магазини у Києві – в Lavina Mall та SkyMall.