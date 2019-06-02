Поліцейські, які п’яними стріляли у дитини під Києвом — затримано

Двоє поліцейських, яких підозрюють у вогнепальному пораненні дитини в Переяслав-Хмельницькому затримано в порядку статті 208 КПК.
Про це у Facebook повідомив голова Нацполиции Сергій Князєв.
За його словами, поліцейські під час скоєння злочину перебували поза службою, без табельної зброї, в стані алкогольного сп’яніння.
«Зараз вони знаходяться у відділенні поліції, де з ними проводять першочергові слідчі дії. Надалі всі зібрані докази і свідчення будуть передані за підслідністю в ГБР», — йдеться в повідомленні.
Він також додав, що поранену дитину транспортували на лікування в Київ.
«Зараз дитину вдалося транспортувати до Києва, де за його життя борються найкращі лікарі держави», — зазначив він.
Фото: facebook.com/sergii.knyazev