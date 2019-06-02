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У Дніпропетровській області під час рок-фестивалю KOZAK Fest ураган зірвав дах сцени

02.06.2019

У Дніпропетровській області під час рок-фестивалю KOZAK Fest з-за урагану обвалився дах сцени. Про це повідомив співак Ріапобой в своєму Instagram.

«Утворюється хаос, падають дерева. Бажаю всім людям вийти з цієї халепи живими і здоровими, бережіть себе і близьких», — зазначив Дмитро Шуров.

 

За словами музиканта, із-за інциденту можуть бути постраждалі.

Етно-рок-фестиваль центральної України KOZAK Fest в 2019 році проходить 31 травня та 1-2 червня в урочищі Княжі Байраки Дніпропетровської області. Захід присвячений перемозі Богдана Хмельницького у битві під Жовтими Водами над польськими військами у 1648 році.

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