У Дніпропетровській області під час рок-фестивалю KOZAK Fest ураган зірвав дах сцени

У Дніпропетровській області під час рок-фестивалю KOZAK Fest з-за урагану обвалився дах сцени. Про це повідомив співак Ріапобой в своєму Instagram.

«Утворюється хаос, падають дерева. Бажаю всім людям вийти з цієї халепи живими і здоровими, бережіть себе і близьких», — зазначив Дмитро Шуров.

За словами музиканта, із-за інциденту можуть бути постраждалі.

Етно-рок-фестиваль центральної України KOZAK Fest в 2019 році проходить 31 травня та 1-2 червня в урочищі Княжі Байраки Дніпропетровської області. Захід присвячений перемозі Богдана Хмельницького у битві під Жовтими Водами над польськими військами у 1648 році.