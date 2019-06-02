Дружина Ніколаса Кейджа пояснила чому він розлучився відразу

Всього чотири дні Еріка Ліжку була місіс Кейдж, після чого пролунав розлучення. У березні вони з актором зв’язали себе узами шлюбу, але через кілька днів Ніколас подав документи на розлучення, аргументуючи своє рішення тим, що одружився в стані алкогольного сп’яніння. Минуло два місяці, і його тепер уже колишня дружина прокоментувала цю історію.

У квітні видання TMZ повідомило, що Еріка Ліжку через суд зажадала у Кейджа відступні за розлучення. Вона пояснила свій вчинок тим, що через роман з актором втратила можливість кар’єрного росту і понесла репутаційні втрати. Однак, як виявилося, справа не тільки в цьому. «Що зроблено, те зроблено. Ми з Ніком не збираємося миритися або відновлювати відносини. Він міг би прийти до мене і поговорити, але вважав за краще публічно мене принизити. Мені було боляче і погано, це було несправедливо по відношенню до мене, а справу закрито. Мій адвокат не дозволяє мені говорити більшого, поки ми в усьому розберемося», — сказала Еріка.

Ліжку також додала, що Кейдж намагався помиритися з нею через два тижні після подачі документів на анулювання шлюбу. Актор звинуватив колишню дружину в шахрайстві, оскільки, за його словами, саме вона наполягла на швидке весілля в Лас-Вегасі. Незважаючи на те, що шлюб зірки тривав усього чотири дні, йому ще належить розібратися з його наслідками.