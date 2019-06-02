Суд Угорщини залишив під вартою на місяць капітана-українця, причетного до аварії на Дунаї з жертвами

Суд у столиці Угорщини Будапешті постановив взяти під арешт громадянина України, капітана круїзного судна, що зіткнувся з прогулянковим катером на Дунаї, в результаті чого загинули щонайменше сім пасажирів катера.

За рішенням суду, 64-річний капітан, якого називають Юрій С. з Одеси, узятий під арешт строком на один місяць.

За словами його адвоката, суд також встановив можливість вийти на свободу під заставу, але прокуратура відразу оскаржила цей пункт, бо капітан залишається під вартою.

Як пише Агентство «Франс-прес» із посиланням на представника суду, 1 червня йому пред’явили звинувачення, але не уточнили, яке саме.

Капітан, якого затримали 30 травня, на наступний день після аварії, спочатку для допиту у справі «створення загрози водного руху, що спричинило численні смерті», заперечує будь-яку провину.

Поки ще не ясно, що стало причиною аварії, в ході якої 135-метрове судно під командуванням капітана-українця зіткнулося зі значно меншим катером, який затонув. В результаті загинули щонайменше сім туристів з Південної Кореї, загибель яких підтверджена. Досі вважаються зниклими безвісти ще 19 південнокорейців і двоє угорців; побоюються, що всі вони загинули. Пошуки зниклих або їхніх тіл ускладнює висока вода і швидка течія на Дунаї після тривалих дощів. Пережили аварію сім південнокорейських туристів.

Компанія-власник судна, яким командував українець, Viking Cruises з Швейцарії, заявила, що співпрацює зі слідством.

Нагадаємо, 30 травня теплохід під управлінням капітана-українця врізався в катер з туристами в Будапешті. Сім людей загинули, 21 пропав без вісті.