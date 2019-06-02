За добу поранений один український вояк, знищені два найманця РФ, терористи здійснили 15 обстрілів, — штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-терористичних військ 15 раз обстріляли позиції Збройних Сил України на Донбасі, один український військовослужбовець отримав поранення.

«1 червня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, з них два рази — з застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122-мм мінометів калібру 82-мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї… Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь», – йдеться у звіті.

Всі випадки порушень режиму тиші відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід». Тут обстріл позицій ООС зафіксовані: двічі поблизу Новоселівки Другий — з артилерійських систем калібру 122 мм та озброєння бойових машин піхоти; в Пісок — з мінометів калібру 82-мм; чотири рази поблизу Павлополя — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; тричі в районі Красногорівки, Водяного і Харчовика — з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; двічі поблизу Авдіївки — з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; двічі у Верхньоторецької — з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поблизу Досвідченого — зі стрілецької зброї.

За даними української розвідки, 1 червня два найманця РФ було знищено, ще двоє — поранені.

Разом з тим, з початку поточної доби терористи двічі обстріляли позиції ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляли українських захисників поблизу Гнутово.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв українські позиції поблизу Новгородського з мінометів калібру 82-мм гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

«Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На кожен обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються», – сказано в повідомленні.